Trump-Putin görüşmesi sona erdi: İki lider "kalıcı barış" konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump, ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Ukrayna'da enerji altyapısına saldırıları 30 günlüğüne durdurmayı kabul ettiği belirtildi. Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı olarak 175 savaş esirini takas edeceği açıklandı. Beyaz Saray ise Trump ve Putin'in savaşın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşme iki buçuk saat sürdü.

KREMLİN'DEN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Kremlin, Putin ve Trump'ın Ukrayna'yı görüştüğünü ve temas halinde kalmakta anlaşıldığını açıkladı.

Kremlin'in açıklamasında, "Ukrayna ile karşılıklı olarak 175'er savaş esiri takas edilecek. Rusya, ağır yaralı 23 Ukrayna askerini Kiev'e teslim edecek" denildi.

Putin'in Ukrayna savaşına barışçıl çözüme bağlılığını yinelediği belirtildi.

Rusya ve ABD'nin Ukrayna ile anlaşma konusunda uzman ekipler görevlendireceği açıklandı.

Görüşmede Ortadoğu ve enerji konularının da ele alındığı belirtildi.

Putin'in Ukrayna'da enerji altyapısına saldırıları 30 günlüğüne durdurmayı kabul ettiği ifade edildi. Öte yandan Putin, görüşmede ateşkes için Ukrayna'nın harekete geçmesini ve silahlanmaya son vermesini söyledi.

Ukrayna'ya askeri yardım ve istihbarat paylaşımının sona erdirilmesinin anlaşma için kilit öneme sahip olduğu vurgulandı.

Trump, Putin'in iki ülke buz hokeyi takımları arasında ABD'de maç organizasyonu yapılması fikrini destekledi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan da açıklamalar geldi.

Açıklamada, "Trump ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 'kalıcı bir barışla' sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı" denildi.

Liderlerin barış harekatının enerji ve altyapı ateşkesi ile başlamasında mutabık kaldıkları da belirtildi.

Yeni Ukrayna görüşmelerinin Ortadoğu'da hemen başlayacağı vurgulandı. Karadeniz'de ateşkes tesis edilmesi için teknik görüşmeler yapılacak.

Trump ve Putin, stratejik nükleer silahların azaltılmasını da görüştü. İki lider, İran'ın İsrail'i yok edecek bir konumda olmaması gerektiği görüşünü paylaştı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump ise "Putin ile görüşmemiz iyi ver verimliydi. Kalıcı ateşkes için hızlı bir şekilde çalışmak konusunda hemfikiriz" açıklamasında bulundu.