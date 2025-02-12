Trump, Putin ve Zelenskiy ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığını ve Ukrayna'da savaşı bitirmek için müzakerelerin "derhal başlayacağını" söyledi.

"Uzun ve verimli" olarak nitelediği telefon konuşmasının ardından sahibi olduğu Truth Social platformundan bir açıklama yapan Trump, "Rusya/Ukrayna savaşında milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesini durdurmak istiyoruz" dedi ve ekledi:

"Başkan Putin, seçim kampanyasındaki sloganım olan 'ortak akıl' ifadesini kullandı. İkimiz de buna güçlü bir şekilde inanıyoruz.

"Birbirimizin ülkesini ziyaret etmek de dahil olmak üzere yakın bir şekilde çalışmaya karar verdik. Ekiplerimizi de derhal müzakerelere başlama konusunda görevlendirdik.

Trump, Zelenskiy'nin de Putin gibi barış istediğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi "barış istediğini" ve taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu geçeceğine inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Truth Social sosyal paylaşım platformundan açıklama yapan Trump, Zelenskiy ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirtti.

Trump, "O da (Zelenskiy) Devlet Başkanı Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili çeşitli konuları ele aldık, cuma günü Münih'te yapılacak olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun heyete liderlik edeceği toplantıyı konuştuk. Bu toplantının sonuçlarının olumlu olacağından umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "tamamen gereksiz bir ölüm ve yıkım" olduğunu ve bu savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tanrı Rusya ve Ukrayna halkını korusun." ifadesini kullandı.