Trump, Putin'le çok yakında görüşebileceğini söyledi

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17/02/2025

Trump, Putin'le çok yakında görüşebileceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak istediklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışını izlemek üzere uçağa binişinde basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak üzere çaba gösterdiğini kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ne zaman görüşeceği sorusuna, "Çok yakında olabilir. Yakında olacak." diye yanıt verdi.

Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek istediğini söyleyen Trump, "Bence (Putin) savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum. Bunu uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

Trump, "Birlikte hareket ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasında bir barış sağlamaya çalışıyoruz ve bunun için sıkı çalışıyoruz. Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı." dedi.

ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş ve ABD'li ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.

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TAGS: Trump, Putin
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