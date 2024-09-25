Trump, Rusya'nın ''askeri siciline'' övgüde bulunarak Ukrayna'ya savaşta yenilmeyeceğini ima etti

Eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Rusya'nın geçmiş askeri siciline övgüde bulunarak, Moskova'nın Kiev'e karşı savaşı kaybetmeyeceği imasında bulundu.

Georgia eyaletinde konuşan Trump, Başkan Joe Biden'ın, ABD'nin, kazanana kadar Ukrayna'yı destekleyeceği yönündeki ifadeleriyle alay etti.

Trump, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler ve Nazileri yenilmesindeki rolünü ve Fransız imparatoru Napolyon Bonapart'ın Rusya topraklarını işgal girişiminde başarısız olduğunu hatırlattı.

Eski başkan, "Geçen gün birinin bana söylediği gibi, Hitler'i yendiler, Napolyon'u yendiler. Yaptıkları bu. Savaşıyorlar ve bu iç açıcı değil." ifadeleriyle Rusya'nın savaşı kaybetmeyeceğini ima etti.

ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan "çıkması" gerektiğinin altını çizen Trump, Biden'ın "(Ukrayna) Kazanana kadar (desteğe) devam edeceğiz." ifadelerini sesini alçaltarak mevcut başkanı taklit etti.

-Trump, Zelenskiy'i hedef aldı

Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında uzun süredir soğuk rüzgarlar esiyor.

Zelenskiy, geçen hafta The New Yorker dergisine verdiği röportajda, Trump'ın çatışmayı anlamadığını ve aşırı basitleştirdiğini ima ederek, Trump'ın yardımcısı olarak aday gösterdiği JD Vance'in de "çok radikal" olduğunu söylemişti.

Trump, konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanını hedef alarak ve Biden'ın savaşa verdiği desteği eleştirerek, "Zelenskiy ABD'ye her geldiğinde 100 milyar dolarla ayrılıyor." iddiasında bulundu. Ancak Dışişleri Bakanlığı verilerine göre ABD, 2022'den bu yana Ukrayna'ya 56 milyar dolardan fazla askeri destek sağladı.

Trump, ayrıca kasımda yapılacak devlet başkanı seçiminde seçilmesi halinde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "hızla" sonlandıracağını yineledi.