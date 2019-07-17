Trump: S-400 Almasına Rağmen Türkiye İle İlişkilermiz İyi

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan geçen hafta S-400 hava savunma sistemini teslim almaya başlamasına ilişkin ilk kez konuştu. Konuşmasında yaptırım konusuna değinmeyen Trump, Türkiye ile ilişkilerin S-400'lere rağmen iyi olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'daki Kabine Toplantısı'nda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almasından dolayı ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satmayacağını söyledi.

Trump, Barack Obama döneminde Türkiye'ye Patriot füzelerinin satılmaması dolayısıyla önceki yönetimi eleştirdi.

"İçinde bulundukları çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık" diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bunlara rağmen üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil."

Trump, Türkiye'ye F-35 savaş jeti satılmayacağını da kaydetti. ABD Başkanı, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi almasına rağmen Ankara ile ilişkilerinin iyi olduğunu da kaydeden Trump, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile iyi ilişkilerim var" dedi.

ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ise, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması konusunda, "Bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği Esper, Türkiye'nin ya S-400 hava savunma sistemini ya da F-35 savaş uçaklarını alabileceğini söyledi, "İkisine birden sahip olamaz" dedi.

Mark Esper, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadede, "Meslektaşıma, (Türkiye'nin) Savunma Bakanı'na, 'Ya S-400'lere ya da F-35'lere sahip olabilirsiniz, ikisine birden sahip olamazsınız' dedim" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin F-35 programına katılımını ve Türk pilotların eğitimini askıya almıştı.