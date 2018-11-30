HABER KIBRIS

Trump, senatörlerin CIA Direktörünü dinlemesinden endişelendi

ads
30/11/2018

Trump, senatörlerin CIA Direktörünü dinlemesinden endişelendi

Amerikan New York Times Yayın Kurulu, ABD yönetiminin,  Senatoya yaptığı Yemen ve Cemal Kaşıkçı sunumuna, Merkezi İstihbarat Teşkilatı  (CIA) Direktörü Gina Haspel'in katılmamasına ilişkin, "Trump, büyük olasılıkla  senatörlerin Haspel'i dinlediklerinde, böyle küstah ve karmaşık bir cinayet  (Kaşıkçı) emrinin, (Suudi Arabistan yönetiminin) en üstlerinden geldiğinden hiç  şüphesi kalmayacağından endişelendi." değerlendirmesinde bulundu.

NYT yayın kurulu, "Senato, Suudi Arabistan'ın önüne geçti" başlıklı  bir makale kaleme aldı.

 

ABD Senatosunun, Trump yönetiminin Yemen'deki iç savaşta Suudi  Arabistan'a verdiği desteği bitirmesini öngören karar tasarısının alt komitelerde  kabul edildiği ve Senato'da oylamaya sunulacağı hatırlatılan makalede, "Ancak  Kongre bu tasarıyı yasalaştırıp, yürürlüğe koymazsa Senatonun Yemen adımı sadece  acı çeken Yemenliler için çok az bir rahatlama sağlayan bir çıkış olacak."  ifadesi kullanıldı.

 

Makalede, ABD Başkanı Trump'ın, Kaşıkçı cinayeti konusunda ağırlığını  ortaya koyamadığına dikkat çekilerek, bu durumun, Cumhuriyetçi Parti'nin en  önemli isimlerinden Senatör Lindsey Graham'ı bile rahatsız ettiği kaydedildi.

 

Öte yandan CIA Direktörü Haspel'in, çarşamba günü Kongrede yapılan  brifingde yer almamasının da senatörlerin tepkisine neden olduğuna işaret edilen  makalede, "CIA'nın işi bilgileri değerlendirmek, birinin aleyhine kanıt toplamak  değil, Trump, büyük olasılıkla Senatörlerin Haspel'i dinlediklerinde, böyle  küstah ve karmaşık bir cinayet (Kaşıkçı) emrinin, (Suudi Arabistan yönetiminin)  en üstlerinden geldiğinden hiç şüphesi kalmayacağından endişelendi." ifadesine  yer verildi.

 

 

"ABD'nin çıkarlarıyla değerleri arasında denge kurulması talebi"

 

Makalede, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Wall Street Journal  gazetesi için kaleme aldığı bir makalede, "Kaşıkçı cinayetinin, Capitol Hill'de  homurtuları artırdığını" yazdığı belirtilerek, şu yoruma yer verildi:

 

"Sayın Pompeo ve patronunun anlamadığı şey, Capitol Hill'den gelen bu  homurtular, Suudi-Amerikan ittifakının önemini görmezden gelmek değil, kimse bunu  inkar etmiyor ancak bu homurtular, ABD'nin çıkarlarıyla ABD'nin değerleri  arasında bir denge kurulması talebi."

 

 

"Senatörler Haspel'in kendilerini bilgilendirmesini talep etmeli"

 

Makalede, Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden iç savaş "vahşice" diye  nitelendirilerek, prosedürler nedeniyle Senato'ya sunulan yasa tasarısının  yılbaşından önce kabul edilmesinin mümkün olmadığı tahmini de paylaşıldı.

Makalede son olarak şu çağrılarda bulunuldu:

"İnsan hakları ya da hukukun üstünlüğüne önem veren senatörler  homurdanmaya devam etmeli ve Haspel'in kendilerini bilgilendirmesini talep  etmeli. Ayrıca Buenos Aires'deki G-20 Zirvesi'nde, Trump ve Muhammed bin Selman  ile olacak liderler, Kaşıkçı cinayeti tüm detaylarıyla ortaya çıkarılıp, suçlular  sorumlu tutulana ve Yemen'deki kıyım durdurulana kadar Suudi Arabistan ile iş  yapmayacaklarını açıkça belirtmeli."

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Trump, senatörlerin CIA Direktörünü dinlemesinden endişelendi, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.