Trump: Son derece faydalı bir görüşme gerçekleştirdik

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi sona erdi. İki lider 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçti. Erdoğan ve Trump senatörlerle bir araya geldi.

Görüşmeler sonrası Erdoğan ve Trump basın açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalardan satır başları;

Son derece faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikle Erdoğan'a Serkan Gölge'nin serbest bırakılması için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde geri dönecek. Bu ABD ve Türkiye için güzel bir haber.

Türkiye NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la açık sözlü ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik.

Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi. Cumhurbaşkanının büyük bir hayranıyım. Ateşkesin karmaşık olduğunu söyleyebiliriz ama hızlı bir şekilde yol alıyoruz.

Birçok önemli konuda görüşüyoruz. 28 NATO üyesi arasında 8. sıradalar ve finansal sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılılar.

Bağdadi'yi ortadan kaldırdık, Türkiye bazı bölgelerden geçeceğimizi biliyordu, yardımcı oldular. Teşekkür ediyoruz. Aynı bizim gibi teröre karşı savaşıyorlar.

S-400 konusunu bugün görüştük gelecekte de görüşeceğiz. Güvenlik danışmanlarımızın S-400 konusunda çalışmaları konusunda anlaştık.

S-400 konusunda zorluklar çıkarıyor, umarız sorunu çözeceğiz.

100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret anlaşması için mutabık kaldık.

14/11/2019 00:22