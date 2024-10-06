Trump, suikast girişimine uğradığı alanda tekrar miting düzenledi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde 13 Temmuz'da suikast girişimine uğradığı alanda tekrar seçim mitingi düzenledi.

Destekçileri, miting alanında Trump'ı Amerikan bayrakları, sloganlar ve "Amerika'yı yeniden büyük yap" yazan şapka ve tişörtlerle karşıladı.

Trump'a mitingde başkan yardımcısı adayı J.D Vance ile ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk da eşlik etti.

"Korkunç canavar başarılı olamadı"

"Nerede kalmıştık?" diyerek konuşmasına başlayan Trump, buraya basit bir mesaj vermeye geldiğini belirterek, "Daha güçlü, onurlu ve birlik içinde kazanmaya çok daha yakınız." ifadelerini kullandı.

"Keskin nişancı korkunç canavardan Tanrı beni korudu ve başarılı olamadı" diyen Trump, "12 hafta önce hepimiz Amerika için bir kurşun göğüsledik." diye konuştu.

Rakiplerinin kendisiyle çok fazla alanda mücadele yürüttüğünü belirten Trump, "Belki de beni öldürmeye çalışan onlardı." dedi.

Trump, "birlikte kazanacağız" mesajını vererek, ABD'nin "akıllı bir başkanı" olmazsa iç ve dış tehditlerin sorun yaratacağını ve "iç tehdidin Rusya, Kuzey Kore ve Çin'den daha tehlikeli olduğunu" savundu.

Çok sayıda "tehlikeli kişiyi sınır dışı" edeceklerini belirten Trump, ülkeye giren göçmenlerin bazılarının çok tehlikeli ve bazılarının da "deli" olduğunu söyledi.

Miting alanında bir kişinin fenalaştığı, Trump'ın ise katılımcıya ilk müdahale tamamlanana kadar konuşmasına ara vererek beklediği görüldü.

Elon Musk'ı sahneye davet eden Trump, Musk'ın "ifade özgürlüğünü koruduğunu" belirtti.

"Trump kazanmazsa bu son seçim olabilir"

Musk ise bir tarafta merdivenden çıkamayan bir başkan olduğunu, diğerinin ise "suratından kanlar akarken savaşmaya devam ettiğini" dile getirdi.

Amerika'nın "cesurların yurdu" olduğunu kaydeden Musk, "Sizi kimin temsil etmesini istiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Musk, 2024 seçimlerinin ABD tarihindeki en önemli seçimlerden biri olduğunu, Demokratların özgür ifadeyi yok etmeye çalıştığını savundu.

Demokrasinin korunması için Trump'ın kazanmak zorunda olduğunu kaydeden Musk, "Herkes kayıt olsun ve oy versin. Yoksa bu son seçim olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Trump demokrasi için kurşun yedi"

Vance ise burada yaptığı konuşmada, 13 Temmuz'u hiç unutmayacaklarını belirterek, "En kötüsünden korktuk ama Başkan Trump yumruğunu kaldırıp 'savaşa devam' dediğinde her şeyin yolunda olduğunu anladık. Burada olan gerçek bir mucizeydi." dedi.

"Bizi kimse durduramayacak" diyen Vance, "Harris, sen ne hakla demokrasiye yönelik tehditten bahsedebilirsin? Donald Trump demokrasi için kurşun yedi. Sen ne yaptın?" sorusunu yöneltti.

Mitingde, 1 dakikalık saygı duruşuyla Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore ve olayda yaralanan James Copenhaver ve David Dutch da anıldı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.