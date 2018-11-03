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Trump taklidiyle hafızalara kazınmıştı… Ünlü oyuncuya gözaltı

ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in otoparkta tartıştığı bir kişiye yumruk attığı iddiasıyla New York'ta gözaltına alındığı bildirildi.

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03/11/2018

Trump taklidiyle hafızalara kazınmıştı… Ünlü oyuncuya gözaltı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, otoparkta tartıştığı bir kişiye yumruk atmakla suçlanan Baldwin gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump’ı taklit ettiği ‘Saturday Night Live’ programındaki  performansıyla televizyon dünyasının en önemli ödülleri sayılan Emmy Ödülü’nü kazanan 60 yaşındaki oyuncu Baldwin, 2014 yılında da ‘kamu düzenini bozan davranış sergilemekten’ gözaltına alınmıştı.

Alec Baldwin.

Alec Baldwin.

Öte yandan, Trump, gazetecilerin Baldwin’in gözaltına alındığını hatırlatmaları üzerine, ”Ona şans diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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TAGS: Trump, ABD, amerika, haber, kıbrıs
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