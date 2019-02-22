Trump talimat verdi o kadını sakın ülkeye almayın!

Trump Twitter'da paylaştığı mesajında ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo'ya "Hoda Muthana'yı ülkeye geri almaması talimatı verdiğini" söyledi.

Pompeo ise 24 yaşındaki Muthana'nın ABD vatandaşı olmadığını ve ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini belirti.

Ancak Muthana'nın ailesi kızlarının ABD vatandaşı olduğunu savunuyor.

Alabama'da büyüyen Muthana 20 yaşındayken ailesine Türkiye'de bir üniversite etkinliğine katılacağını söyleyerek evden ayrılmış, ancak Suriye'de DEAŞ'a katılmıştı.

Muthana'nın durumu 15 yaşındayken DEAŞ'a katılan ve yeni doğan bebeğiyle İngiltere'ye dönmeye çalışan Şamima Begüm'ün durumuyla benzerlik gösteriyor. Begüm'ün Birleşik Krallık vatandaşlığı iptal edildi.

Trump daha önceki açıklamalarında İngiltere ve Avrupa ülkelerine DEAŞ üyelerini geri almaları ve yargılamaları gerektiğini söylemişti.

Trump aksi takdirde ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelede desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin bu kişileri serbest bırakmak zorunda olduğunu da eklemişti.

AVUKATI OYUN OYNANDIĞINI SAVUNUYOR

Muthana'nın aile avukatı Hassan Shilby, Trump'ın Avrupalı ülkelere vatandaşlarını geri almaları çağrısı yapmasının "akıl almaz" olduğunu söyledi ve "Şimdi de Amerikan vatandaşlarına gelince oyunlar oynuyor" dedi.

ABC televizyonuna konuşan Shilby "Trump yönetimi Amerikan vatandaşlarını haksız yere vatandaşlıktan çıakrıyor. Hoda Muthana'nın geçerli ABD pasaportu var ve vatandaş. New Jersey Hackensack kentinde Ekim 1994 yılında babası diplomatlık görevini sonlandırdıktan aylar sonra dünya geldi" dedi.

Shilby AFP'ye açıklamasında da Muthana'nın yargılanmak istediğini ve eğer mahkum edilirse hapse gitmeye hazır olduğunu da söyledi.

Pompeo ise Muthana ile ilgili "Yasal temeli, geçerli bir ABD pasaportu, pasaporta hakkı ya da ABD'ye yolculuk etmek için vizesi yok. Hoda Muthana ABD vatandaşı değil ve ABD'ye kabul edilmeyecek" dedi.

New York Times'ın haberine göre Muthana Türkiye'ye gitmeden önce ABD pasaportuna başvurduğunu ve aldığını söyledi. Suriye'ye vardıktan sonra Muthana Twitter'da üç başka kadınla birlikte Batılı ülkelere ait pasaportlarını yakarken çektikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Diğer sosyal medya paylaşımlarında Muthana, DEAŞ militanlarına Amerikalıları öldürme çağrısında bulundu.

Uzmanlar ABD yönetiminin babası Yemenli bir diplomat olduğu için Muthana'nın vatandaş olmadığını savunduğunu düşünüyor. ABD'de yabancı diplomatların çocukları ABD yetkisi altında olmadığı için ABD vatandaşı olamıyor.

Ancak ailenin avukatı Muthana doğduğunda babasının diplomat olmadığını söylüyor.

18 aylık oğlu olan Muthana ise DEAŞ'a katılmış olmaktan büyü pişmanlık duyduğunu söyledi ve paylaştığı sosyal medya mesajları için özür diledi.

ABC News'e konuşan Muthana "Keşke tüm bunları insanların hafızalarından ve internetten silebilsem. Pişmanım. Umarım Amerika ona tehdit olduğumu düşünmez ve beni bir zamanlar manipule edilmiş normal bir insan olarak kabul eder" dedi.