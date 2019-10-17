Trump: Türkiye doğru olanı yaptı, Erdoğan’a büyük saygım var

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye'nin yıllardır o bölgede meşru güvenlik endişeleri vardı. ABD adına Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Yaptırımları uygulamak zorunda kalmadığımız için memnunum" dedi.

ABD Başkanı Trump açıklamasında şunları belirtti: "5 günlük ateşkes süresince Kürtler güvenli bölgeden çekilecek. Tutuklu DAEŞ'lileri yakından takip edeceğiz. Kontrol altında tutulacaklar. Askerlerimizin eve dönmesini sağlayacağız. ABD ve Türkiye için harika bir gün. Dostum Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Çetin bir adam ve harika bir lider. Türkiye doğru olanı yaptı. Erdoğan'a büyük saygım var. Bu anlaşmanın üç gün önce yapılması imkansızdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zeki bir adam halkının güvenliğini istiyor. Erdoğan gerçek bir lider, birçokları bu kararı veremezdi."

17/10/2019 21:43