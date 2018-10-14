Trump: 'Türkiye ile sıkıntılı ilişkiler vardı, eskiye döneceğiz'

Beyaz Saray'daki buluşmada Trump, Türkiye'ye sıcak mesajlar gönderdi. "Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var, eskiye dönmek için büyük bir adım" dedi. Rahip Brunson ise Türk halkını ve Türkiye'yi sevdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Andrew Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Brunson'ın serbest bırakılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Brunson'ın serbest bırakılmasını ilişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:



“Bugün düne göre Türkiye ile ilgili çok farklı hissediyoruz. Bence Türkiye ile çok daha yakın olmak için bir fırsat yakaladık. Türkiye ile çok daha iyi bir ilişkiye sahip olabiliriz. Türk halkını tanıyoruz. Rahibin de dediği gibi onlar olağanüstü insanlar. Türk halkı olağanüstü. Şu anda Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu ilişkimiz için çok büyük bir adım. Son birkaç aydır olanlar nedeniyle ilişkilerimiz zordaydı. Bu konuda kimseyi suçlamak istemiyorum”



Trump, Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye ile anlaşma yapmadıklarını söyledi.