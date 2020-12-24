Trump, Türkiye’ye yaptırımı da öngören 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto etti

Ulusal Savunma Yetki Yasası ya da kısaca NDAA olarak bilinen tasarı, Cumhuriyetçi ve Demokrat partinin de güçlü desteğiyle Kongre'den geçmişti.

Trump, Afganistan ve Avrupa'dan askerlerin çekilmesini sınırladığı için tasarıya karşı çıktı. Bu sınırlandırmayı "kötü politika" ve "anayasaya aykırı" diye niteleyen Trump, Amerikan iç savaşında kölelikten yana Konfedere eyaletlerden bazı generallerin isimlerinin askeri üslerden kaldırılmasını önerdiği için de tasarıya itiraz etti.

Trump, tasarıyı veto etme gerekçesi olarak, "kritik önemde ulusal güvenlik tedbirlerini içermemesi, savaş muhariplerimiz ve ordumuzun tarihine saygı göstermeyen düzenlemeleri içermesi ve yönetiminin, ulusal güvenlik ve dış politika adımlarında Amerika'yı ön plana alma çabalarına ters düşmesini" gösterdi.

Ayrıca tasarıyı, sosyal medya şirketlerini, platformlarında yapılan paylaşımlardan sorumlu tutacak bir madde içermediği için eleştiriyordu.

Trump, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mesajda, tasarı için "Bu, Çin ve Rusya'ya bir hediye" ifadesini kullandı.

'Başkan'ın sorumsuzluğunun arkasındaki gerekçeyi anlamak gerçekten çok zor'

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın vetosu için "Askerlerimize zarar veren, güvenliğimizi tehlikeye atan ve Kongre'nin iradesini baltalayan şaşırtıcı bir pervasızlık eylemi" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Ülkemizin büyük bir siber saldırı ile hedef alındığı bir dönemde, Başkan'ın sorumsuzluğunun arkasındaki gerekçeyi anlamak gerçekten çok zor."

Pelosi, tasarının 28 Aralık'ta yeniden oylanacağını açıkladı. Yasa yeniden Kongre'ye gittiğinde üçte iki çoğunlukla geçmesi halinde bu defa Trump'ın veto hakkı bulunmuyor.

Trump'ın vetosuyla birlikte ABD'de her yıl Kongre'den geçen tasarının 60 yıldır ilk kez yasalaşmaması ihtimaline dikkat çekiliyor.

Bu ihtimali işaret eden Cumhuriyetçi Senatör Jim Inhofe, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu yıl bir istisna olmamalı. Üniformayı giymeye gönüllü erkek ve kadınlarımız, ihtiyaç duydukları şeyden asla mahrum edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Demokrat Senatör Mark Warner ise Trump'ın vetosunun "ABD ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu" dile getirdi. Warner, Twitter'da, "Ulusal güvenliğimize zarar veren bu saçma girişimi geçersiz kılmayı dört gözle bekliyorum" mesajını paylaştı.

Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeriyordu

Savunma tasarısı Pentagon'un politikasını belirliyor. ABD'ye ait silahların ve askeri personelin konuşlandırılması ile ilgili kararları da içeren tasarı yasalaşmadığı durumda bazı askeri girişimler durabilecek.

Tasarı, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD Başkanı Trump'tan Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yer alan, 12 yaptırımdan en az 5'ini 30 gün içinde Türkiye'ye karşı uygulaması talebini de içeriyor.

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24/12/2020 09:29