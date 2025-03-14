Trump, Ukrayna hakkında Putin ile görüşmelerin "çok verimli" geçtiğini söyledi

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14/03/2025

Trump, Ukrayna hakkında Putin ile görüşmelerin "çok verimli" geçtiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna hakkındaki görüşmelerin "çok verimli" geçtiğini belirterek, Ukrayna savaşının sona erme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Putin ile yapılan görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Putin ile dün "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Bu korkunç ve kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek." diye yazdı.

Trump, şu anda binlerce Ukrayna askerinin Rus ordusu tarafından tamamen çevrelendiğini, çok kırılgan ve kötü durumda olduklarını yazarak, "⁠Putin'den Ukrayna askerlerinin hayatını bağışlamasını istedim. Yoksa 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş düzeyde korkunç bir katliam olur. Tanrı hepsini korusun." ifadesini paylaştı.

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TAGS: Trump, Ukrayna hakkında Putin ile görüşmelerin "çok verimli" geçtiğini söyledi
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