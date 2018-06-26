Trump ve Erdoğan, iş birliklerinin geliştirilmesi kararlılığını teyit etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan’ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, iki lider telefonda görüştü.

Trump, görüşmede, 24 Haziran’daki seçim zaferinden dolayı Erdoğan’a tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklığa dikkati çekerek, gelecek dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili iş birliğinin her alanda geliştirilmesi hususunda ortak kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanması ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemi de vurgulandı.

Erdoğan ve Trump, 11-12 Temmuz’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’nde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.

TAK