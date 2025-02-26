Trump, yapay zekayla hazırlanmış videoda kendisini ve Netanyahu'yu Gazze'de tatil yaparken gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ni tatil kentine çevrilmiş, kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da bölgede yaparken gösterdiği bir yapay zekâ videosu yayınladı.

Gazze'nin turistik bir tatil kentine dönüştüğünün gösterildiği görüntülerde, lüks arabaların ve gökdelenlerin yer aldığı sokaklarda Trump'ın altından figürleri göründü.

Pek çok tabelada "Trump Gazze" ifadelerinin yazıldığı görünen videonun bir kısmında Trump, dansözlerle dans etti. Elon Musk'ın ise geleneksel yemekler yerken etrafa para saçması dikkat çekti.

Videonun sonlarına doğru Trump ve Netanyahu'nun yan yana şezlongda uzandığı kareler yer aldı.

"Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum"

Paylaşıma, Trump destekçileri de dahil olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı Instagram'dan tepki gösterdi.

Trump destekçisi olduğunu ifade eden bir sosyal medya kullanıcısı, "Trump, sana daha iyi ekonomi, daha iyi yasalar ve ülkemize sahip çıkman için oy verdim. Bizim ulusumuzun geleceğimize odaklan, diğer ülkelere engeller yaratma." ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise, "Bu yapay zeka saçmalığı da ne? Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu ifade eden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da öne sürmüştü.