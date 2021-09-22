Trump, yeğenine ve New York Times'a dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeğenine ve New York Times'a, şüpheli vergi beyannamelerini konu alan 2018 tarihli Pulitzer ödüllü bir makale nedeniyle 100 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Trump kendisine komplo kurulduğunu iddia ediyor.

New York'ta açılan davada Trump’ın yeğeni Mary Trump ve New York Times muhabirleri, gizli belgeleri elde etmek için "sinsi bir komplo kurmakla" suçlanıyor.

Davada 56 yaşındaki Mary Trump'ın belgeleri ifşa etmesini engelleyen bir uzlaşma anlaşmasını ihlal ettiği iddia ediliyor.

Eyalet mahkemesinde açılan davada Trump, New York Times gazetecileri Susanne Craig, David Barstow ve Russell Buettner'ı, kendisine karşı bir kişisel husumetleri nedeniyle yeğeniyle temas kurmak ve onunla çalışmakla suçladı.

Trump önemli zararlara uğradığını iddia ediyor ve 100 milyon dolar tazminat istiyor.

Yeğen suskun, gazeteciler tepkili

1981'de 42 yaşında hayatını kaybeden ağabey Fred Trump Jr'ın kızı Mary Trump, davayla ilgili henüz yorum yapmadı.

Davada adı geçen gazetecilerden Craig, iddialara yanıt olarak "Mary Trump'ın kapısını çaldım. Açtı. Sanırım buna gazetecilik diyorlar" şeklinde tweet attı.

New York Times sözcüsü Danielle Rhoades Ha, makalenin kamu menfaatine karşı bir konuda titiz bir habercilik yoluyla vatandaşları bilgilendirmeye yardımcı olduğunu ve davanın bağımsız haber kuruluşlarını susturma girişimi olduğunu söyledi.

Geçen yıl, Mary Trump, Donald Trump'ı ve iki aile üyesini dolandırıcılık ve komplo ile suçlayarak dava açmıştı.

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22/09/2021 16:54