Trump yine şemsiyesiyle gündemde!

ABD Başkanı Donald Trump'ın şemsiye maceralarına bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz günlerde eşi Melania'yı yağmur altında bırakıp şemsiyeyi sadece kendine tutan Trump, bu kez de uçağın merdivenlerini elinde açık şemsiyeyle çıkmaya başladı. Kapıya geldiğinde şemsiyesi kapamaya zahmet etmeyen Trump, şemsiyeyi oraya öylece bıraktı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın şemsiye maceralarına bir yenisi eklendi. Repertuvarı şemsiyeyi rüzgarda tutma mücadelesinden eşi Melania'yı yağmur altında bırakıp sadece kendine açmasına uzanan ve bu yüzden 'şemsiye bencili' gibi tuhaf bir lakap da kazanan Trump, yine daha önce hiçbir ABD Başkanı'ndan görülmemiş bir performans sergiledi.

Cumartesi Andrews Hava Üssü'nde başkanlık uçağı Air Force One'a binmeden önce gazetecilere Pittsburgh'daki sinagog katliamıyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, çare olarak, okullardan sonra bu kez ibadethanelerde de silahlı koruma bulunmasını savundu. Singagog içinde silahlı koruma olsaydı muhtemelen saldırgandan başka kimsenin ölmeyeceğini iddia eden Trump, demecini tamamlamasının ardından uçağın merdivenlerini elinde açık şemsiyeyle çıkmaya başladı. Kapıya geldiğinde şemsiyesi kapamaya zahmet etmeden oracığa fırlattı.