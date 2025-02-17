Trump yönetimi, "tazminat karşılığı istifa" teklifinin bazı çalışanlara yanlışlıkla gönderildiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal hükümeti küçültme çabaları kapsamında "7 aylık tazminat ödenmesi" karşılığında görevlerinden ayrılmayı kabul eden bazı federal hükümet çalışanlarına teklifin yanlışlıkla gönderildiğini bildirdi.

ABC News'ün ismi açıklanmayan Personel Yönetimi Ofisi (OPM) yetkilisine dayandırdığı haberde Trump'ın "7 aylık maaş karşılığı istifa etme" teklifine ilişkin yeni gelişmelere yer verildi.

Teklifin bazı federal hükümet çalışanlarına yanlışlıkla gönderildiğini açıklayan yetkili, öneriyi kabul eden bu çalışanların yanlışlıkla görevden alındıklarını kaydetti.

Hatalı şekilde işten çıkarılan çalışanlara tazminatın yine de ödeneceğinin belirtilmesine rağmen ABD Tarım Bakanlığındaki (USDA) doğal kaynaklar uzmanlığı işinden yanlışlıkla çıkarılan Nick Detter, yetkililerden henüz ödemeye ilişkin bilgi alamadığını ifade etti.

ABD hükümetinin teklifi

Trump hükümeti, 29 Ocak'ta personele, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılmaları halinde 7 aylık maaş tutarında tazminat alabileceklerine yönelik teklif içeren e-posta göndermişti.

Boston'dan Bölge Yargıcı George O'Toole, 6 Şubat'ta Trump'ın teklifine ilişkin geçici tedbir kararı almış, daha sonra ise kararını kaldırarak önerinin durdurulması için yasal dayanağın bulunmadığına hükmetmişti.

13 Şubat itibarıyla yaklaşık 75 bin çalışanın bu teklifi kabul ettiği kaydedilmişti.

Uygulamayı eleştirenler, bunun yasa dışı olduğuna ve tazminatın ödeneceğine dair bir güvencenin bulunmadığına işaret ediyor.

Trump hükümeti ise bu iddiaları reddederek amaçlarının federal hükümeti tekrar yapılandırmak olduğunu vurguluyor.