Trump zaferini ilan etti: Dünyadan ilk tepkiler

ABD'deki seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, zaferini ilan etti. Florida'daki Palm Beach'te destekçilerine seslenen Trump, "Bu seçimde tarih yazıldı. 47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından dünya liderlerinden tepkiler gecikmedi.

ABD'NİN 47. BAŞKANIYIM"

ABD'de 60. başkanlık seçimi tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın salıncak eyalet Pensilvanya'yı kazanmasının ardından Fox News, Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD başkanlığını kazanma şansının neredeyse ortadan kalktığını duyurdu.

Trump'ın da kendisini ABD'nin 47. Başkanı olarak ilan etmesiyle dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye başladı.

TÜRKİYE: DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇABA SARF EDİLECEĞİNE İNANIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD'de devam eden seçim için açıklamada bulundu.

Erdoğan, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.” dedi.

Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiğini söyleyen Erdoğan, “Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

İSRAİL: TARİHİN EN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump'ı Beyaz Saray'a "tarihin en büyük geri dönüşünü" yapması nedeniyle kutladı.

Netanyahu, Trump'ın dönüşünün ABD için "yeni bir başlangıç ve İsrail ile ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık" sunduğUnu söyledi.

İsrail hükümetinin aşırı sağcı bakanları Trump'ın galibiyet haberini memnuniyetle karşıladı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Trump'ı zaferi konusunda tebrik etti.

HAMAS: BIDEN'IN HATALARINDAN DERS ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkanlık seçimleri için zaferini duyurmasının ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi.

Üst düzey bir Hamas yetkı̇lı̇sı̇, "Trump'ın zaferı̇, savaşı saatler ı̇çı̇nde durdurabı̇leceğı̇ yönündekı̇ ı̇fadelerı̇nı̇ tercüme etmesı̇ ı̇çı̇n onu sınava tabı̇ tutuyor" dedi.

Demokrat Partı̇'nı̇n kaybının, yönetı̇cı̇lerı̇nı̇n Gazze'ye karşı "suç ı̇şleyen" tutumunun doğal bedelı̇ olduğunu söyleyen Hamas yetkilisi, "Trump'ı Biden'ın hatalarından ders almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

UKRAYNA: TRUMP'IN YAKLAŞIMI BARIŞ GETİREBİLİR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Trump'ı seçim zaferi için tebrik edenler arasında.

Zelenski açıklamasında, Trump'ın "güç yoluyla barış" yaklaşımına bağlılığının "adil barışa" yaklaştırabileceğini vurguladı.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da ABD seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Zaharova, "ABD kendi demokrasisini tedavi etmeli, kendi başarısızlıkları için başkanlarını suçlamamalı." diye konuştu.

İTALYA: EN İÇTEN TEBRİKLERİMİZİ SUNUYORUZ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Trump'ı başkanlık yarışındaki zaferi için kutladı.

Meloni, "Trump'a en içten tebriklerimizi sunuyoruz. ABD ile stratejik bir bağımız var ve şimdi bunu daha da güçlendireceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

FRANSA: DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump'ın zaferini kutladı.

Fransız lider, "geçmişte yaptığı gibi Trump'la tekrar çalışmaya hazır olduğunu" belirtti.

İNGİLTERE: TARİHİ SEÇİM ZAFERİ KONUSUNDA TEBRİKLER

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan da ABD seçimlerine ilişkin açıklama gecikmedi.



Starmer, “Tarihi seçim zaferiniz dolayısıyla seçilmiş Başkan Trump'ı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. En yakın müttefikler olarak özgürlük, demokrasi ve girişimcilik gibi ortak değerlerimizi savunmak üzere omuz omuza duruyoruz.” ifadelerini kullandı.

NATO: TRUMP'IN LİDERLİĞİ KİLİT ROL OYNAYACAK

NATO lideri Mark Rutte, Cumhuriyetçilerin ABD başkanlık seçimlerinde zafer kazanmasının ardından Trump'ı tebrik etti.

Rutte tebrik açıklamasında, “Az önce Donald Trump'ı ABD Başkanı seçilmesinden dolayı kutladım. Onun liderliği İttifakımızın güçlü kalmasında yine kilit rol oynayacaktır. NATO aracılığıyla kendisiyle tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ: DONALD TRUMP'I CANDAN KUTLUYORUZ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump'ı zaferi konusunda tebrik edenler arasında.

Von der Leyen açıklamasında, "Donald Trump'ı candan kutluyorum. Güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım. Avrupa Birliği ve ABD, müttefikten daha fazlası." değerlendirmesinde bulundu.

HİNDİSTAN: İŞ BİRLİĞİ İÇİN DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkeler arasındaki “kapsamlı küresel ve stratejik ortaklığı” güçlendirmek için ABD seçimlerinde zafer kazanan Donald Trump ile iş birliğini yenilemeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Modi, X'te yaptığı paylaşımda, “Halklarımızın iyiliği için ve küresel barış, istikrar ve refahı teşvik etmek için çalışalım.” dedi.

MACARİSTAN: ZAFERE DOĞRU YOLDAYIZ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban henüz sonuçlar netleşmeden zafer açıklamasında bulundu.

Orban, Facebook'ta yaptığı paylaşımda eski Başkan Trump'ın Beyaz Saray adaylığını açıkça destekleyerek, "Güzel bir zafere doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

Orban daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump’ı muazzam zaferinden dolayı kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer” ifadelerini kullandı.

EL SALVADOR: TANRI SİZİ KUTSASIN

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele de Trump'ı tebrik etti.

"El Turco" olarak da bilinen Bukele X sosyal medya hesabıdna, "Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı @realDonaldTrump'ı tebrik ediyorum. Tanrı sizi kutsasın ve doğru yola iletsin." ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA'DAN TEBRİK VE ORTAKLIK VURGUSU

Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer, Trump'ı tebrik etti.



Nehammer, “ABD, Avusturya için önemli bir stratejik ortaktır. Küresel zorluklarla birlikte başarılı bir şekilde mücadele etmek için transatlantik ilişkilerimizi daha da genişletmeyi ve güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.