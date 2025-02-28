Trump: Zelenski ABD'ye saygısızlık yaptı

Trump ve Zelenski arasında görüşmede tartışma çıktı. Trump, Zelenski'yi "saygısızlık" yapmakla suçladı, Zelenski ise sadece ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, değerli maden anlaşmasını imzalamak için Zelenski ile görüştü.

Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenski ile Beyaz Saray’da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

Zelenski, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi.

Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenski, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.

"3. DÜNYA SAVAŞI İLE KUMAR OYNUYORSUN"

Bunun üzerine Trump, Zelenski’ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık verdi.

Trump Zelenski'nin sözlerinin saygısızca olduğunu söylerken, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diye konuştu.

Zelenski'ye minnetkar olması ve teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Biz olmasaydık Putin savaşı 3 günde kazanırdı" dedi.

Donald Trump, ABD’nin "aptal" bir başkanı tarafından Ukrayna’ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenski’nin kendileriyle çalışması durumunda kazanabileceğini savundu.

Trump, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak." dedi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir barış anlaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek "Önce anlaşmayı müzakere etmek zorundayız, şimdi anlaşmanın sınırlarını çizmeye başladık." diye konuştu.

"SADECE ATEŞKESİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD ile varılacak anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adım olmasını umduğunu belirtti.

"Bugün Başkan Trump ile ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum." diyen Zelenski, nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin yeterli olmadığını kaydetti.

Savaşı Putin'in başlattığını belirten Zelenskiy, Ukrayna’nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerektiğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gergin geçen görüşmenin ardından Zelenski Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı. Basın toplantısı da iptal edildi.

Zelenski'nin barış için hazır olmadığını söyleyen Trump, "Barışa hazır olduğunda yeniden buraya gelebilir" dedi.