Trump: “Zelenskiy cuma günü gelecek ve bir anlaşma imzalayacağız”

ABD Başkanı Donald Trump yeni dönemde ilk kabine toplantısını yaptı. Rusya ile görüşmelerin iyi gittiğini söyleyen Trump, Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin cuma günü Washington’a geleceğini doğruladı ve maden anlaşmasını kastederek “çok büyük bir anlaşma” imzalanacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın kabinesi için ikinci dönemde aday gösterdiği 22 isimden 18’i Senato tarafından onaylandı ve resmen göreve başladı.

-Cuma günü Beyaz Saray’da Zelenskiy görüşmesinin gündemi Ukrayna’nın maden kaynakları

ABD Başkanı Trump, kabine toplantısının başlangıcında yaptığı açıklamada, Ukrayna Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin cuma günü Beyaz Saray’a geleceğini ve Ukrayna’nın maden ve mineral kaynaklarına ve ülkenin yeniden inşasına ilişkin anlaşma imzalayacaklarını doğruladı.

Trump, yönetim olarak, ABD’ye Ukrayna’nın mineral kaynaklarına erişim verebilecek anlaşmadan memnun olduklarını söyledi; “Paramızı geri alacağımız, gelecekte çok para alacağımız bir anlaşma yapmayı başardık ve bence bu çok uygun” diye konuştu.

Sözkonusu anlaşmanın şartları henüz net bir şekilde açıklanmadı ancak anlaşma ABD ve Ukrayna’nın maden kaynaklarının ortak şekilde geliştirilmesini de kapsayan ekonomik bir çerçeve öngörüyor.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yüz yüze görüşmeyi de umduğunu belirtti. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da ABD ve Rus heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından olası Trump-Putin görüşmesi için henüz bir tarih belirlenmedi.

Trump, Ukrayna ve Rusya’nın olası barış anlaşmasına giden süreçte nasıl tavizler vermelerini isteyeceği konusunda ayrıntı vermedi ancak Ukrayna’nın NATO’ya üye olma arzusunun makul olmadığını belirtti; “NATO’yu unutabilirsiniz. Bana kalırsa muhtemelen her şeyin başlamasının sebebi” diye konuştu.

-Trump’ın ilk kabine toplantısına Elon Musk da katıldı

ABD Başkanı Trump’ın yeni dönemde ilk kabine toplantısına, Trump’ın Hükümet Verimliliği Dairesi’nin başına getirdiği ancak kabinede yer almayan işadamı Elon Musk da katıldı.

Siyah bir beyzbol şapkasıyla kabine toplantısına katılan Elon Musk diğer kabine yetkilileriyle masada oturmadı, soruları ayakta cevapladı.