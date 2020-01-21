Trump,3 yılda yaklaşık 16 bin 'yanlış ya da yanıltıcı' ifade kullandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevinin ilk 3 yılında 15 bin 843 "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump'ın bu eğilimi göreve geldiği 20 Ocak 2017'den bu yana her yıl artış gösterdi.



Trump, görevinin ilk yılında bin 999, ikinci yılında 5 bin 689 ve 2019'da da 8 bin155 "yanlış ya da yanıltıcı" ifade kullandı.



Son olarak Amerikan Çiftlik Bürosu Federasyonun yıllık konferasında yaptığı konuşmada 20 iddiada bulunan Trump, buradaki konuşmada, Japonya ve Kanada ile yapılan ticaret anlaşmalarını da yanlış aktardı.



Trump'ın sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylemesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yaklaşık bin "yanlış ya da yanıltıcı" iddiada bulundu.



Her 5 iddiasından biri ülke ekonomisine, yaklaşık 6 iddiasından biri de göçmenlerle alakalı olan Trump, 242 kez de ABD ve Meksika arasındaki sınır duvarının yapıldığını dile getirdi.



Trump, ifadelerinde 184 defa ABD tarihinin en büyük vergi indirimi yasasını çıkardığını öne sürerken, bu ABD tarihindeki en büyük 8'inci vergi indirimi olmuştu.



Trump, konuşmalarında 176 kez ABD'nin ticaret açık nedeniyle mali kayba uğradığını dillendirmesine karşın ülkelerin ticaret açığıyla mali kayba uğramadığı biliniyor.



Yaptığı sık tekrar ve kolaylıkla çürütülecek "iddialarla" azil soruşturmasını bertaraf edebileceğine inanan Trump, iddialarının yaklaşık yüzde 20'sini Twitter üzerinden yaptı.



Trump'ın söz konusu eylemleri veri tabanı sitesi "Fact Checker" tarafından tespit edildi.

21/01/2020 22:25