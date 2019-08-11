Trump'a ağır eleştiri: 'Normal bir insan değil!'

El Paso'da 22 kişinin katledildiği saldırı sonrası, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, University Medical Center'de saldırının kurbanlarını ziyaret etti. Ziyaret esnasında çekilen fotoğraflardan birinde, öksüz bebeğin yanında Trump'ın baş parmağını kaldırarak "her şey çok iyi" işareti yapması ise büyük tepki topladı.

First Lady Melania Trump'ın perşembe günü paylaştığı fotoğraflar eleştirilerin odağı oldu. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump El Paso saldırısının kurbanlarını University Medical Center'da ziyaret etti.

First Lady'nin paylaştığı fotoğraflardan birinde, Donal Trump'ın, annesi ve babasının onu korumak için öldüğü 2 aylık bebek ve amcasıyla verdiği pozda baş parmağını kaldırarak "her şey çok iyi" işareti yapması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CNN'nde gündeme getirilen konu hakkında, "Annesi ve babası katliamda ölmüş 2 aylık öksüz bir bebeğin yanında nasıl o el işareti ile poz verilebilir?" sorusu soruldu. ABD Başkanı'nın tavrı için "Normal bir insanın davranışı değil." ve "Empati yoksunu" değerlendirmesi yapıldı.

FIRST LADY DE ELEŞTİRİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Donald Trump'ın bir siyasetçi olarak, danışmanları uyarmadığı için hataya düşerek, halkın tüketimine sunmak amacıyla böyle hareketlere başvurabileceği yorumunda bulunan CNN yorumcuları, "Fakat Melania kocasının o pozu verdiği ve kendisinin gülümsediği bir fotoğrafı neden tweet atar?" diyerek Melania Trump'ı da ağır bir şekilde eleştirdi.

BEBEK HASTANEYE TRUMP İÇİN GERİ GETİRİLDİ İDDİASI

CNN'in iddiasına göre, El Paso katliamında öksüz kalan bebek Trump'ın ziyareti öncesi taburcu edilmişti. CNN'e konuşan hastane yetkilileri, "Başkan Trump'ın ziyaretinden önce taburcu edilmiş 2 hasta, Başkan geleceği zaman basın toplantısı hastaneye geri getirildi." ifadelerini kullandı.