Trump’a bir darbe de eşinden geldi

ABD’nin ‘First Lady’si Melania Trump, Meksika’dan ülkeye yasa dışı bir şekilde giren ebeveynler ile çocukların birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanan “sıfır hoşgörü” politikası hakkında açıklama yaptı. Sözcüsü Stephanie Grisham CNN’e yaptığı açıklamada, “Melania Trump bütün kanunları yerine getiren bir ülke, ancak aynı zamanda kalbiyle yöneten bir ülke olmamız gerektiğine inanıyor” dedi. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu “sıfır hoşgörü” politikasına yönelik artan eleştirileri takip ediyor.

Bu politika kapsamında sınırı yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınıyor ve haklarında ülkeye yasa dışı girmekten dava açılabiliyor. Bu süreçte ise çocuklar ailelerinden ayrı bir şekilde tutuluyor. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın Meksika’dan ülkeye sınır dışı giren yetişkinlerin gözaltına alınacağını Mayıs ayında ilan etmesinden beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor. ABD basını Teksas’taki bir merkezde çocukların metal kafeslerde bekletildiğini yazıyor. Daha önce, çoğu sığınma başvurusu yapan bu göçmenlerin hukuki statüleri belli olana kadar serbestçe dolaşmalarına izin veriliyordu.

Melania Trump siyasi konularda çok nadiren görüş bildiriyor. Sözcü açıklamasında “Bayan Trump çocukların ailelerinden ayrılmalarından nefret ettiğini ve konunun tüm taraflarının (ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) başarılı bir göç reformu için bir araya gelmelerini umduğunu” kaydetti. Trump’ın bu açıklamasından söz konusu uygulamadan kimi sorumlu tuttuğu anlaşılmıyor. Bu açıklamasıyla eşi Donald Trump’ın Demokrat siyasetçilerin uygulamadan sorumlu olduğuna dair iddiasını savunduğu yorumları yapanlar da var.

ESKİ FIRST LADY DE SERT KONUŞTU

George W. Bush’un eşi Laura Bush da bir makale yazdı. Washington Post için bir makale yazan Laura Bush, “Sınırdan çocukları ailelerinden ayırmak, kalbimi kırıyor” ifadesini kullandı.