Trump’a senatörlerden nükleer tepkisi!

ABD medyasına yansıyan mektupta, senatörler, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden önce de Suudi Arabistan ile yapılan nükleer iş birliği anlaşması konusunda endişe duyduklarını ancak işlenen cinayetin Suudi Krallığı hakkında duydukları şüpheleri artırdığını vurguladı.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

“Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine yönelik gün yüzüne çıkmaya devam eden bulgular ile Suudilerin Yemen ve Lübnan konusundaki tavırları, Suudi Arabistan’daki mevcut karar vericilerin şeffaflığı, sorumluluğu ve muhakemesine dair ciddi endişeler uyandırdı. Bu nedenle, ABD-Suudi sivil nükleer anlaşmasıyla ilgili tüm müzakereleri öngörülebilir bir geleceğe kadar askıya almanızı rica ediyoruz.”

Senatörler, Trump’ın yaptıkları çağrıyı görmezden gelmesi durumunda, iki ülke arasındaki nükleer anlaşmaları engellemek için “Atom Enerjisi Yasası’ndaki” maddelere başvuracaklarını belirtti. AA