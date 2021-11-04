Trump'a yönelik Rusya soruşturmasında yeni gelişme

ABD'de federal yetkililer, eski Başkan Donald Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyasının yazımına yardım eden Rus Analist Igor Danchenko'yu gözaltına aldı.

New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının kökenlerine yönelik Özel Yetkili Savcı John Durham tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme oldu.

2016'da Trump'ın Rusya ile ilişkili olduğuna dair iddialar içeren ancak daha sonra Demokratların fonladığı ve yanlış içerikli bir dosya olduğu ortaya çıkan Steele dosyasında yazıları bulunan Rus Analist Danchenko gözaltına alındı.

Danchenko'nun bugün Virginia eyaletinde hakim önüne çıkması beklenirken, hakkında "FBI'a yalan söyleme suçlaması" bulunduğu açıklandı.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, seçimleri Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılmamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2021 20:22