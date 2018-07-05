Trump'ı protesto için Özgürlük Heykeli'ne tırmandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı göçmen politikası, ABD'de protesto ediliyor.

Bir kadın, ABD’nin sembolü olan ve New York’ta bulunan 93 metrelik Özgürlük Heykeli'ne çıkarak Trump'ın göçmen politikasını protesto etti. Polis kadını uzun uğraşlar sonrasında ikna ederek indirdi.

Ayrıca, Trump’ın göçmenlik politikalarını eleştiren bir grup protestocu heykele, göçmenlik polisi ICE’nin kapatılması talebini içeren bir pankart astı. Polis pankartı asan 7 protestocuyu tutukladı.

New York polisi, pankart asan 7 protestocuyu gözaltına alındığını ve kadın protestocunun da pankart asma eylemini gerçekleştiren grupla ilişkisi olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Gözaltına alınan kadının soruşturması devam ediyor.

4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı nedeniyle daha fazla yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Özgürlük Heykeli, protesto gösterilerinden sonra ziyarete kapatıldı. Ziyaretçiler dışarı çıkartılarak adadan botlarla tahliye edildi.

San Francisco'da çadırlı eylem

ABD Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde bulunan Göçmen ve Gümrük Uygulama Ofisi'nin önüne gelen yaklaşık iki yüz kişilik grup, ABD yönetiminin göçmen politikalarını protesto etmek amacıyla bina önünde çadır kurdu.

Kaynak: AA, İHA