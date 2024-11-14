Trump'ın Adalet Bakanı tercihi Cumhuriyetçiler arasında da şaşkınlık yarattı

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimlerde başkan seçilen Donald Trump, kabinesini ve yakın çalışma çevresini kendisine sadık isimlerden seçmeye devam ediyor.

Donald Trump iki önemli atama daha yaptı. Dışişleri Bakanı pozisyonuna beklendiği gibi Marco Rubio atanırken, Adalet Bakanı pozisyonuna Matt Gaetz'in getirilmesi sürpriz oldu.

Trump bu seçimi açıkladığı paylaşımında "Matt, Adalet Bakanlığı'ndaki sistemli yolsuzluğu ortadan kaldıracak ve bakanlığı, suçla mücadele, demokrasimizi ve anayasamızı koruma misyonuna geri döndürecek" diye yazdı.

Senato tarafından onaylanması halinde Gaetz, Demokratların Adalet Bakanı Merrick Garland’ın yerini alacak.

ABD siyasetinde yaptığı çıkışlarla "kışkırtıcı" bir isim olarak gündeme gelen 42 yaşındaki Gaetz için CNN televizyonu yayınlarında "şok bir seçim" ifadesi kullandı.

Gaetz hakkında seks amaçlı insan kaçakçılığı suçlaması yapılmış ve fakat suçlama iddianameye dönüşmemişti.

CBS televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Kevin Cramer da Gaetz'in sürpriz olduğunu söyledi ve hakkındaki etik kurul incelemesini hatırlattı.

Fox News kanalına ismini vermeden konuşan bir Cumhuriyetçi Kongre üyesi de Gaetz'in Senato onayından geçemeyebileceğini söyledi.

- Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne Tulsi Gabbard aday gösterildi

Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı aday gösterdiğini duyurdu.

Gabbard'dan övgüyle söz eden Trump, "Biliyorum ki Tulsi, meşhur kariyerini tanımlayan korkusuz ruhu bizim istihbarat topluluğumuza getirecektir." ifadesini kullandı.

Uzun yıllar Demokrat Parti'de görev yapan Gabbard, özellikle Amerikan dış politikasına yönelik sert eleştirileriyle bilinen bir isim. İsrail'e güçlü desteğiyle de tanınan Gabbard, Amerikan Samoalı ilk isim olarak Hawaii'den Kongre'ye girmişti.

Trump'ın bu kabine pozisyonları için Senato'dan onay alması gerekiyor.