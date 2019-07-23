HABER KIBRIS

ad

Trump'ın adayı onay aldı!

ads
23/07/2019

ads
Trump'ın adayı onay aldı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiği Mark Esper, Senato'dan onay aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.

Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti.

ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.

Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Donald Trump, ABD, Mark Esper, senato, haber
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.