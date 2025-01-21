Trump'ın başkanlık konuşmasında dikkat çeken başlıklar
YAYIN TARİHİ:
21/01/2025
ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Pazartesi günü yerel saatle 12.01'de, 40 yıl aradan sonra ilk kez Kongre Binası'nda düzenlenen törende yemin ederek resmen görevine başlamasının ardından ilk konuşmasını yaptı.
Alkışlar eşliğinde Capitol Rotunda'ya giren, destekçilerine el sallayıp eşine öpücük göndererek kürsüye çıkan Trump, konuşmasına, "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor," diyerek başkadı.
"Bu günden itibaren ülkemiz yeniden gelişecek ve tüm dünyada saygı görecek," diyen Trump, "Her milletin gıpta ettiği bir ülke olacağız ve artık sömürülmemize izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı.
İşte Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar
- "ABD saygısını yeniden kazanacak"
- "Beni öldürmek istediler; Tanrı beni korudu, ölmedim"
- "20 Ocak 2025 özgürlük günü"
- "Güneyde OHAL ilan edeceğim"
- "Meksikalılar Meksika'da kalacak"
- "ABD'yi işgal edemeyeceksiniz"
- Enflasyonla mücadele edeceğim"
- "Fosil yakıtları kullanacağız"
- "Elektrikli araç zorunlu olmayacak"
- "Resmi politikamız sadece 'Erkek ve Kadın' olarak iki cinsiyetin varlığını kabul edecek"
YAYIN TARİHİ: