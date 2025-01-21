Trump'ın başkanlık konuşmasında dikkat çeken başlıklar

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Pazartesi günü yerel saatle 12.01'de, 40 yıl aradan sonra ilk kez Kongre Binası'nda düzenlenen törende yemin ederek resmen görevine başlamasının ardından ilk konuşmasını yaptı.

Alkışlar eşliğinde Capitol Rotunda'ya giren, destekçilerine el sallayıp eşine öpücük göndererek kürsüye çıkan Trump, konuşmasına, "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor," diyerek başkadı.

"Bu günden itibaren ülkemiz yeniden gelişecek ve tüm dünyada saygı görecek," diyen Trump, "Her milletin gıpta ettiği bir ülke olacağız ve artık sömürülmemize izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

İşte Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar