Trump’ın fikri “Sınıra timsah dolu hendekler”

New York Times’ın iki muhabiri kaleme aldıkları kitapta, ABD Başkanı Trump hakkında şok iddialarda bulundu. Buna göre Trump, mülteci kriziyle ilgili toplantılarda Meksika sınırında inşası süren duvarın yanı sıra timsahlarla dolu hendek açılması ve sınırı geçen göçmenlerin bacaklarına ateş edilmesini de gündeme getirmiş. Trump iddialara ‘sahte haber’ diye tepki gösterdi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin Washington muhabirleri Michael D. Shear ve Julie Hirschfeld Davis, birlikte kaleme aldıkları ‘Sınır Savaşları: Trump’ın Göçmenliğe Saldırısının Perde Arkası’ adlı kitapta Başkan Donald Trump’ın Güney Amerika’dan gelen yasadışı göçmen dalgasını durdurmaya yönelik şok önerilerde bulunduğunu öne sürüyor.

‘BACAKLARINDAN VURSUNLAR’

Meksika sınırında Pentagon’un askeri fonundan verilen 3.6 milyar dolar (20.6 milyar TL) ile duvarın inşası sürerken; Shear ve Davis bazı iddialarına, kitap satışa çıkmadan önce yine dün NYT’da yayınladıkları makalede yer verdi. Muhabirler, kitap için ondan fazla Beyaz Saray yetkilisiyle görüştüklerini belirtirken Beyaz Saray’dan henüz bu konuda bir açıklama yok.

Buna göre mart ayında kaçak göçmenlerin Meksika sınırından girişlerini yavaşlatmaya yönelik görüş alışverişinde bulunmak üzere Oval Ofis’te toplantılar düzenlendi. Bu görüşmelerde Trump’ın sınırı geçmeye çalışan göçmenleri ‘yavaşlatmak için’ bacaklarından vurulmasını bile önerdiği iddia edildi. Danışmanların ‘yasadışı’ diyerek öneriyi reddettiği belirtildi.

SINIR DUVARINA ELEKTRİK AKIMI

Haftaya satışa çıkması beklenen kitapta Trump’ın göçmenleri caydırmaya yönelik diğer önerileri de yer alıyor. Trump’ın özel görüşmelerinde sık sık sınır duvarını içi yılan ve timsah dolu hendekle güçlendirmek gerektiğini söylediği, danışmanlarından maliyet hesabı istediği öne sürülüyor. Trump’ın duvara elektrik akımı verilmesi ve demir parmaklıklara insan bedenini delecek sivri uçlar da istediği diğer iddialar arasında. Marttaki bir toplantıda Trump’ın üst düzey yetkililere “Beni aptal gibi gösteriyorsunuz. Bu benim meselem” diye çıkıştığı da öne sürüldü. İddiaları Twitter üzerinden yalanlayan Trump, “Sınır güvenliği konusunda katı olabilirim fakat o kadar da değil. Basın çıldırdı. Sahte haberler!” diye yazdı.

03/10/2019 15:09