Trump'ın Florida'daki evine FBI baskını

ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı.



Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.



Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. "Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur" dedi.

Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, "Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi" suçlamasında bulundu.



Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, "Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"WATERGATE" SKANDALINA BENZETTİ

Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan "Watergate" skandalına benzetti.



Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı'nın, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.

Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.

Bu habere tepkiniz:



09/08/2022 08:41