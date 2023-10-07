Trump'ın göçmenlerle ilgili sözleri tepki topladı: Kanımızı zehirliyorlar

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerle ilgili ırkçı açıklamaları tepki topladı.

Trump, ABD merkezli radikal sağcı haber sitesi Breitbart News'in eski genel yayın yönetmeni Raheem Kassam'la yaptığı söyleşide, ülkeye giren düzensiz göçmenlerin "ABD'nin kanını zehirlediğini" öne sürdü.

Cumhuriyetçi Trump, söyleşide düzeniz göçmenler için hakaretamiz ifadeler kullanarak, şunları söyledi:

Bunların nereden geldiğine dair kimsenin bir fikri yok. Cezaevlerinden, akıl hastanelerinden, tımarhanelerden geldiklerini biliyoruz. Terörist olduklarını biliyoruz. Hiç kimse şu anda tanık olduğumuz gibi bir şey görmedi. Bu ülkemiz için çok üzücü. Ülkemizin kanını zehirliyorlar. Durum çok kötü ve bu kişiler hastalık taşıyarak geliyor.

Trump, 2016'daki seçim kampanyası konuşmasında da Meksikalı göçmenleri hedef alarak, "Ülkemize uyuşturucu sokuyorlar. Suç getiriyorlar. Bunlar tecavüzcüler. Ve sanırım bazıları da iyi insanlar" demişti.

ABD merkezli haber kanalı MSNBC'nin sunucularından Mehdi Hasan, Trump'ın ifadelerini eleştirerek, "düpedüz beyaz üstünlükçülüğünü savunan Neonazi söylemi" diye niteledi.

Bazı muhalif haber siteleriyse Trump'ın sözlerini, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in Kavgam (Mein Kampf) kitabından fırlamış gibi durduğunu yazdı.

Öte yandan gelecek yılki seçimlere hazırlanan Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, eski liderin sözlerini savunarak, "Kanımız zehirleniyor" ifadesinin günlük konuşmada da kullanıldığını öne sürdü.

Cheung, "Bunun ırkçı olduğunu düşünenler alternatif gerçeklikte yaşıyor" dedi.

Trump, 2019'da başkanken Meksika sınırına duvar örülmesi projesinin talimatını vererek de gündem olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ise "1 metre bile ördürmem" diyerek karşı çıktığı duvar inşaatının devamı için bu hafta onay vermişti.

Biden, Trump döneminde Kongre onayı alan fonu kanunen durdurma yetkisinin olmadığını söyleyerek, "Süreci durdurmak için yapabileceğim bir şey yok" demişti.



Independent Türkçe, Telegraph, New York Times