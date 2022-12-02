Trump'ın malikanesinde ele geçirilen gizli belgelere ''bağımsız inceleme'' yapılmayacak

ABD'de mahkeme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesinde ele geçirilen gizli belgelere yönelik "bağımsız hakem incelemesi" talebini reddetti.

BBC'nin haberine göre, 11. ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın bağımsız inceleme talebini kabul etmedi.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından elde edilen belgelerin "bağımsız hakem tarafından incelenmesi"ne ilişkin başvurusu reddedildi.

11. ABD Temyiz Mahkemesinin bu kararının ardından söz konusu belgeler, adli makamların incelemesine açıldı.

Mahkemenin açıklamasında, "Eski başkanın evinde arama yapılması sıra dışı ama bu da yasaları etkileyecek veya yargıya, devam eden bir soruşturmaya müdahale etme izni verecek şekilde değil. Yasalar açık. Yasaları yeniden yazamayız." ifadeleri kullanıldı.

Trump, malikanesinde ele geçirilen yaklaşık 100 gizli belgeyi bağımsız bir hakemin veya özel bir hakimin incelemesine izin vermesi için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

- Trump'ın malikanesine yapılan baskın

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, baskın hakkında 11 Ağustos'ta yaptığı ilk açıklamasında, Trump'ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırılması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvurduklarını duyurmuştu.

Trump'ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos'ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesinin tutanağını kamuoyuna açıklamıştı.

"Arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" damgalı 11 set belgenin alındığı da tutanaklara geçirilmişti.

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02/12/2022 11:26