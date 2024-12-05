Trump'ın Savunma Bakanı olarak seçtiği Hegseth, Kongre onayı için mücadele ettiğini söyledi

ABD’de başkan seçilen Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı'nın başına getirmeyi düşündüğü Pete Hegseth, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Trump'ın başka birini atamayı düşündüğü haberlerine rağmen Senato'nun onayını kazanmak için mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

44 yaşında madalyalı bir eski asker ve Fox News sunucusu olan Hegseth'in Pentagon'u yönetmek üzere aday gösterilmesi, cinsel taciz ve aşırı alkol tüketimi iddialarıyla ilgili sorularla karşı karşıya olduğu için adaylığını onaylaması gereken Senato'da tepkiyle karşılandı.

Ne orduda ne de kurumsal dünyada büyük bir kurumu yönetme geçmişi olan Hegseth, ülkenin dünya genelindeki yaklaşık 2,9 milyon askerinin yanı sıra ordu için çalışan 700 bin sivili yönetmek için alışılmadık bir seçim olarak görülüyordu.

Bazı ABD haber kaynakları, Trump'ın atamayı yeniden gözden geçirdiğini ve muhtemelen Florida Valisi Ron DeSantis ya da eski bir ordu mensubu olan Iowa Senatörü Joni Ernst'i tercih edeceğini duyurdu.

-Hegseth: “Geri adım atmayacağım”

Hegseth bu haberlere rağmen geri adım atmayacağını belirtti. Hegseth, sosyal medya platformu X'teki mesajında, “Bunu savaş çığırtkanları için değil, savaşanlar için yapıyorum. Sol, yıkıcılardan ve değişim ajanlarından korkuyor. Onlar Donald Trump'tan ve benden korkuyorlar. Bu yüzden sahte, isimsiz kaynaklar ve saçma haberlerle karalama yapıyorlar. Gerçeği istemiyorlar. Savaşçılarımız asla geri adım atmaz, ben de atmayacağım” ifadesini kullandı.

ABD Kongre Binası'nda, kendisini onaylayıp onaylamama konusunda karar vermek durumunda olan senatörlerle görüşmeye giderken Hegseth gazetecilere, “Bu sabah seçilmiş başkanla konuştum. ‘Devam et, savaşmaya devam et' dedi. ‘Sonuna kadar arkandayım' dedi. Neden geri adım atayım ki?” diye konuştu.