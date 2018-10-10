'Trump'ın tweet'leri piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor'
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın yorumlarının ve sosyal medyadaki paylaşımlarının küresel piyasalarda kafa karışıklığına yol açtığını söyledi
10/10/2018
Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Novak, "ABD liderliğinden gelen duygusal patlamalar, yorumlar, tweetler piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor. İlkesel olarak piyasa, nasıl tepki vereceğini ve gelecekte neler olacağını anlamıyor" ifadelerini kullandı.
Novak, "Eğer bu duygusal patlamalar olmasaydı, bugün pazarda geçerli olan fiyatlar daha düşük olurdu" diye ekledi.