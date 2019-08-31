Trump'ın Twitter'da 'gizli belge paylaştığı' iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü uzaya fırlatacakken çakılan İran roketi ile bir ilgileri olmadığını söyledi. "İran'a orada neler olduğunu anlamakta başarılar dilerim" yazan bir paylaşım yapan Trump bir fotoğraf da paylaştı. Roketin fırlatıldığı bölgeye ilişkin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünün ABD özel istihbaratına ait olduğu iddia edildi.

İran'ın Safir SLV roketini uzaya fırlatma girişiminin başarısız olmasının ardından Trump Twitter'da şunları söyledi: "ABD'nin İran'da bulunan Site One'da Safir SLV fırlatma girişiminde yaşanan korkunç kazada bir payı yok. İran'a orada neler olduğunu anlamak konusunda başarılar dilerim"

Trump'ın Twitter paylaşımında kullandığı yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü, ABD Başkanı'nın istihbarat bilgilerini paylaştığı şüphelerine neden oldu. Fotoğrafın üzerindeki bir yansıma uydu görüntüsünün başka bir ekran üzerinden çekildiğini gösteriyor.

CNN'den Kaitlan Collins Trump'a paylaştığı görüntünün 'gizli' olup olmadığını sorduğunda Trump'ın yanıtı "İran'a iyi dileklerimi sunuyorum. Büyük bir sorun yaşadılar. Bir fotoğraf paylaştım ki bunu yapmaya kesinlikle hakkım var" oldu.

Eski bir CIA çalışanı olan John Sipher, CNN'e yaptığı açıklamada görselin klasik bir 'gizli' istihbarat görüntüsü olduğunu söyledi.