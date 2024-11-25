Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayının 2017'deki Suriye ziyareti Senatonun gündeminde

ABD'de Senato İstihbarat Komitesinin, ülkenin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Tulsi Gabbard'ın 2017'deki Suriye ziyaretine ilişkin "birçok sorusunun bulunduğu" bildirildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, konuk olduğu CNN'in "State of the Union" programında Gabbard'ın 2017'deki Suriye ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Senato İstihbarat Komitesinde yer alan Lankford, Gabbard'ın, Beşşar Esed'le bir araya geldiği ziyaretin bağlamını ve amacını bilmek istediğini ifade etti.

Lankford, Senatonun Gabbard'ın ziyaretine ilişkin "birçok sorusunun bulunduğunu" ve bu konudaki tüm detayları öğrenmeyi hedeflediklerini kaydetti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, ülkedeki 18 istihbarat kurumunun çatı kuruluşu Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevi için eski Kongre üyesi Gabbard'ı aday göstermişti.

Gabbard'ın göreve başlayabilmesi için Senatodan onay alması gerekiyor.