Trump’ın vergi yaptırımlarının Güney Kıbrıs’ı nasıl etkileyeceği gündemde

Güney Kıbrıs’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’den ithal edilen ürünlere ek vergiler getirmesi durumunda kısıtlı çerçevede etkilenmesinin beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD’nin Avrupa Birliği ürünlerine ek vergiler getirmesinin Güney Kıbrıs ekonomisini doğrudan etkilemeyeceğini, belirli sayıda şirketin etkilenme ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın ABD’ye hellim, balık, elektronik ürünler ve hatta “insan kanı” ihraç ettiğini, bazı ürünlerin ise yeniden ihraç ürünler olduğunu aktaran gazete, Ocak – Kasım 2024 döneminde Güney Kıbrıs’tan ABD’ye toplam 22 milyon 674 bin 434 euroluk ihracat gerçekleştirildiğini, yeniden ihraç edilen ürünlerin değerinin ise 27 milyon 71 bin 802 milyon euro olduğunu yazdı.

Gazete, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk 10 sırada yer almadığını da vurguladı.