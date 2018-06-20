Trump'ın yaptıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

ABD'de Donald Trump'ın göçmen politikalarıyla ilgili haberi canlı yayında okuyan ünlü sunucu Rachel Maddow, göçmenlerin gördüğü muamele karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Daha sonra Twitter hesabından canlı yayında ağladığı için özür dileyen Maddow'a izleyicilerden destek geldi. Associated Press haber ajansının hazırladığı haberi canlı yayında okumaya çalışan Maddow şu cümleleri söylüyordu.

"Trump yönetimi yetkilileri, anne ve babalarından zorla ayrılan bebekleri ve diğer çocukları, Güney Texas'ta en az 3 mülteci kampına gönderiyor."

TEPKİ ÇOK BÜYÜK

Göçmen tesislerinde tututlan çocukların ailelerinden zorla ayrıldığı görüntülerin basına sızması insan hakları savunucularını ayağa kaldırdı.

ABD’de göçmenlerin tutulduğu bir tesislerde çocuklara yapılan kötü muamele ve ailelerinden ayrılan çocukların Anne, Baba diye ağlayarak çığlık atmaları, İspanyolca konuşan çocukların ses kayıtlarının yayınlanmasından sonra, insan hakları savunucusu dernek ve kuruluşları ayağa kaldırdı.

Trump, yönetiminin son zamanlarda artan göçmen çocukları ailelerinden ayırma politikasına karşı yürütülen çalışmalara büyük tepki gösterdiler.