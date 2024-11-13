Trump'ın yeni yönetiminde Elon Musk'ın görevi belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 5 Kasım’da düzenlenen seçimlerde başkan seçilen Donald Trump, teknoloji milyarderi Elon Musk’ın girişimci Vivek Ramaswamy ile bilrlikte "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" (Department of Government Efficiency - DOGE) adı altında yeni kurulacak bir birimin başına geçeceğini açıkladı.

Trump yaptığı açıklamada, Musk ve Ramaswamy'nin Beyaz Saray'a "tavsiye ve rehberlik" sağlamak üzere iş birliği içinde hükümet dışından çalışacaklarını bildirdi.

Trump'ın açıklamasından, Musk'ın hükümet dışından "danışman" rolüyle bu görevi yerine getireceği anlaşılıyor.

Ancak mekanizmanın nasıl hayata geçeceği henüz net değil.

Bakanlığın adını Musk, Trump'ın seçim kampanyasına aktif destek verdiği süreçte ortaya atmıştı.

"Hükümet Verimliliği Bakanlığı"nın kısaltması DOGE.

DOGE aynı zamanda milyarder iş insanının popülerleştirdiği bir kripto para biriminin de adı.

Musk, seçim sonrası Trump’ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ilk görüşmeye de katılmıştı.

Dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk, Trump'ın yeniden seçilmesi için milyonlarca dolar harcamıştı.