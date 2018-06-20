Trump'tan Apple'a iPhone güvencesi

ABD basınında yer alan haberlere göre, üretim masraflarını azaltmak için iPhone'ları yıllardır Çin'de üreten Apple, Çin ABD arasındaki ticaret savaşlarından etkilenmeyeceği yönünde ABD Başkanı Donald Trump'tan güvence aldı.

ABD merkezli teknoloji devi senelerdir iPhone üretimini Çin'de gerçekleştiriyor.

Cihazların üretim masrafını azaltmak için üretimi bu ülkeye kaydıran Apple'ın gündemi ise bir süredir ABD ile Çin arasında start veren ticaret savaşları.

Trump yönetimi, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek verginin tabanını 200 milyar dolara genişletme kararı almış, Çin ise ABD’den ithal edilen ve değeri 50 milyar doları bulan çeşitli ürünlere gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Yeni kanunlar sonrası Çin'de üretilen iPhone'ların ABD sınırından girmeden önce yeni vergiler ile karşılaşması ve bu nedenle fiyatının artması olasılığı bir süredir gündemde.

Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, üretim masraflarını azaltmak için iPhone'ları yıllardır Çin'de üreten Apple, Çin ABD arasındaki ticaret savaşlarından etkilenmeyeceği yönünde ABD Başkanı Donald Trump'tan güvence aldı.