HABER KIBRIS

Trump'tan beklenen Suriye açıklaması geldi

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17/02/2019

Trump'tan beklenen Suriye açıklaması geldi

24 saat içinde Suriye ile ilgili açıklama yapacağını duyuran ABD Başkanı Trump'tan beklenen açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump 24 saat içinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağını ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump mesajında, "Amerika, Avrupa'dan gelen DAEŞ'lı teröristlere bakmak istemiyor, biz çok şey yaptık, yeteri kadar para harcadık. Şimdi sıra diğerlerinde, onlar da elini taşın altına sokmalı ki bunu yapabilecek kabiliyetleri var.

Eğer Avrupa ülkeleri bunu yapmazsa, alternatif olarak gerekirse tutsak haldeki DAEŞ'lılerın bırakılmasını sağlarız. DAEŞ bitmek üzere, biz yüzde 100'lük DAEŞ zaferinden sonra çekileceğiz.

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TAGS: Trump’tan beklenen Suriye açıklaması geldi, haber, kıbrıs,
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