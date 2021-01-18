Trump'tan Beyaz Saray'daki son karar: Yaklaşık 100 kişiye af çıkaracak

20 Ocak’ta başkanlığı Joe Biden’a devredecek Donald Trump, başkanlığının son gününde yaklaşık 100 kişiye af çıkaracağı belirtildi.



CNN’in haber kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump'ın yarın yayımlamak üzere yaklaşık 100 kişiye af ve ceza indirimi içeren geniş bir liste hazırladığı, şimdiki halde kendisi için af çıkarmamayı tercih ettiği belirtildi.



Daha önce Beyaz Saray danışmanları, Trump'ın danışmanlarıyla özel sohbetlerinde olağanüstü bir adım atıp kendisi için af çıkarmayı ele aldığını, ancak yönetiminden bazı yetkililerin Trump'ı kendi kendini affetmemesine, bunun kendisini suçlu göstereceğine dair uyardığını aktarmıştı.



Medyaya konuşan kaynaklar, Trump'ın şimdiki halde kendisi ve danışmanlarıyla özel konuştuğu bir başka konu olan aile üyeleri için önleyici af çıkarmayı planlamadığını kaydetti.



CNN’in haberinde Julian Assange gibi dikkat çekici isimlerin af listediğinde yer almadığı belirtilirken Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'un da durumu belirsiz.

Yapılan açıklamada, onlarca sağlık dolandırıcılığından hüküm giyip cezaevinde bulunan Palm Beach'in önde gelen göz doktoru Salomon Melgen de Trump affından yararlanacak.





KENDİ KENDİNİ AFFEDEBİLİR Mİ?



Pek çok uzman, kendi kendini affın anayasaya aykırı olacağını, çünkü kimsenin kendi davasının yargıcı olamayacağına dair temel ilkenin ihlali anlamına geldiğini belirtmişti.



Diğerleri, kendi kendini affın anayasayal olduğunu, zira anayasada af yetkisinin çok geniş ifadelerle dile getirildiğini, tarihi metinlere göre de 18. yüzyılda kurucuların kendi kendini affı tartıştığını ve bu yetkiye açık seçik sınırlama getirmemeyi tercih ettiğini savundu.



AFLAR GEÇTİĞİMİZ AY BAŞLAMIŞTI



Aralık ayında yayımladığı iki af listesine savaş suçlarıyla itham edilen isimleri de alan Trump, 2016 seçimlerinde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ile Roger Stone ve damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner gibi en yakın çevresinden isimleri de affetmişti.



BAŞKANLIĞININ BİTTİĞİ GÜN PALM BEACH’E GİDECEK



Başkanlığı 20 Ocak günü öğle saatlerinde sona erecek Donald Trump’ın Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağı açıklanmıştı. Trump’ın 20 Ocak günü Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki kendisine ait Mar-a-Lago Kulübü'ne gideceği açıklandı.

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18/01/2021 11:21