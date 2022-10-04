Trump'tan CNN'e 475 milyon dolarlık tazminat davası

CNN internatıonal televizyonu, Trump'ı, ırkçı, Rus yanlısı ve isyancı göstererek karalamaya çalışıyor.



Bu iddialar Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Donald Trump'ın avukatlarına ait.



Trump, Florida'da da, Amerikan yayın organı CNN'e dava açtı, 475 milyon dolar tazminat talep etti.



Eski Başkan Trump, CNN'in kendisine yönelik iftira kampanyası yürüttüğünü öne sürdü.



Dosya'da 2022'nin ocak ayında, CNN sunucusu Fareed Zakaria'nın Trump'la Hitler'i karşılaştırdığı özel rapora ilişkin bilgiler de yer aldı.



Eski Başkan, Amerikan yayın organının kendisinin 2024 başkan adaylığından korktuğunu aktardı.



Bu nedenle, CNN'in son dönemde kendisine yönelik saldırıları artırdığını iddia etti.



Dün Cumhuriyetçi Parti eski stratejisti Scott Jennings, CNN yayınında Trump'ın, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'e karşı "suikast talimatı verdiği" iddasında bulunmuştu.

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04/10/2022 10:45