Trump'tan eşcinsel çiftlere vize engeli

ABD Başkanı Donald Trump tartışmalı kararlarına bir yenisini ekledi. Merkezi New York'ta bulunan BM'de görevli olan eşcinsel diplomatların partnerlerine tanınan vize istinası kaldırıldı. Aralık ayına kadar evlenmeyen diplomatların partnerleri ülkeden sınır dışı edilecek.

ABD'nin New York kentinde BM'de görevli, diplomatik aile vizelerini yenilemek isteyen çiftlerin 3 ay içinde resmi evlilik cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekiyor.



Karar Dünya Bankası ve NATO gibi uluslararası kurumlarda çalışan kişileri de kapsıyor.



Birleşmiş Milletler bünyesinde eşcinsel çalışanların haklarını savunan grup yapılan değişikliği "talihsizlik" olarak değerlendirdi.



Dünya'da eşcinsel evliliklerin yasal olduğu sadece 26 ülke bulunuyor. ABD'de ise eşcinsel evlilikler 2015 yılında Başkan Barack Obama döneminde yasal hale gelmişti.