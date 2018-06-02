Trump’tan flaş ‘Kim’ açıklaması

Trump’ın açıklaması, Kuzey Kore liderinin sağ kolu olarak görülen Kim Yong-chol ile oval Ofis’te gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi. Trump, 12 Haziran’da gerçekleştirilecek görüşmenin “bir başlangıç” olacağını söyledi ve ekledi, “Bence bu çok başarılı bir görüşme olacak.”

“BU FIRSATI KAÇIRMAK ÜZÜCÜ OLUR”

Kim Yong-chol’un Washington ziyareti, kendisi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “İki ülke arasındaki ilişkiler konusunda çok önemli bir zamandayız ve bu fırsatı kaçırmak üzücü olur” açıklamasının ertesi gününde gerçekleşti. DHA