Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bir daha saldırırlarsa...

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran'dan gelen tehdit mesajlarına aynı sertlikte yanıt verdi. ABD Başkanı Trump, Twitter'dan açıklama yaparak, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

İran'ın ABD'ye saldırdığını ve Süleymani'nin öldürülmesiyle karşılık verdiklerini söyleyen Trump, "Bize saldırdılar, biz de karşılık verdik. Eğer bir daha saldırırlarsa, ki bunu yapmamalarını şiddetle tavsiye ederim, onlara daha önce hiç vurulmadıklarından daha sert vuracağız!" dedi.

ABD'nin askeri silah harcamalarının 2 trilyon dolar olduğunu hatırlatan ABD Başkanı, "Biz dünyanın en büyüğü ve açık ara en iyisiyiz! Eğer İran bir Amerikan Üssü'ne ya da herhangi bir Amerikalıya saldırırsa, bu yepyeni güzel ekipmanlardan bazılarını hiç tereddüt etmeden kendi yollarından göndereceğiz!" diye konuştu.

06/01/2020 10:16