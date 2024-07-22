Trump'tan Kim Jong-un'a: Çok gergin maça götüreceğim

ABD eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump cumartesi günü Michigan'da düzenlenen mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong hakkında konuşma yaptı. Kim Jong'la dostluklarından övgüyle bahseden Trump onu bir beyzbol maçına götürmek istediğini söyledi.

Trump, Kuzey Kore lideri hakkında şunları söyledi:

"İyi geçinmek iyidir, kötü değil. Ona 'neden başka bir şey yapmıyorsun' derdim. Tek yapmak istediği nükleer silah satın almak ve yapmak. Ona 'rahatla, sakin ol' dedim. Elinde yeterince var. O kadar çok nükleer silahı var ki. Dedim ki, 'rahatla, bir beyzbol maçına gidelim, sana nasıl beyzbol oynanacağını göstereceğim. Yankees'i izlemeye gideriz."